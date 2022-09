Mediaset | addio dell’amatissimo conduttore | “Lo sognavo da quando ho iniziato a fare Tv”

Leggi su inews24

(Di domenica 4 settembre 2022) L’amatissimoha dato l’dopo diversi anni in cui ha presentato alcuni dei programmi più amati del Biscione. Ecco cosa ha raccontato il diretto interessato e come ha realizzato il suo sogno professionale. Già durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi in molti spettatori avevano notato la sua voglia di organizzare piccoli sketch, L'articolo proviene da Inews24.it.