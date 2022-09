Matteo Renzi ospite alla puntata di “Zona Bianca” su Retequattro (Di domenica 4 settembre 2022) Nuovo appuntamento con la trasmissione il 4 settembre, si parlerà del tetto al prezzo del gas e un approfondimento sul reddito di cittadinanza Domenica 4 settembre, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, Giuseppe Brindisi ospita in studio il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Nel corso della serata si analizzerà il tema del tetto al prezzo del gas, approvato già in alcuni Paesi, che potrebbe aiutare cittadini e imprese italiane ad affrontare il caro energia e il rischio razionamenti. Spazio, inoltre, a un approfondimento sul reddito di cittadinanza e alle ultime polemiche nate attorno alla vaccinazione per il Covid-19, mentre l’EMA ha dato il via libera ai vaccini aggiornati. Infine, un commento sul mondo dei sex worker attorno a cui si è creato un ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 settembre 2022) Nuovo appuntamento con la trasmissione il 4 settembre, si parlerà del tetto al prezzo del gas e un approfondimento sul reddito di cittadinanza Domenica 4 settembre, in prima serata su, nel nuovo appuntamento con “”, Giuseppe Brindisi ospita in studio il leader di Italia Viva. Nel corso della serata si analizzerà il tema del tetto al prezzo del gas, approvato già in alcuni Paesi, che potrebbe aiutare cittadini e imprese italiane ad affrontare il caro energia e il rischio razionamenti. Spazio, inoltre, a un approfondimento sul reddito di cittadinanza e alle ultime polemiche nate attornovaccinazione per il Covid-19, mentre l’EMA ha dato il via libera ai vaccini aggiornati. Infine, un commento sul mondo dei sex worker attorno a cui si è creato un ...

