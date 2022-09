Matrimonio a prima vista 9: quali coppie sono rimaste insieme? (Di domenica 4 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Matrimonio a prima vista 9 si è appena concluso: le coppie sposate “al buio” sono state chiamate a prendere una decisione definitiva: chi è rimasto insieme e chi, invece, ha voluto prendere un’altra strada? Il reality per ora è disponibile sulla piattaforma Discovery + ma, tra qualche tempo, andrà in onda anche in chiaro su Leggi su youmovies (Di domenica 4 settembre 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.9 si è appena concluso: lesposate “al buio”state chiamate a prendere una decisione definitiva: chi è rimastoe chi, invece, ha voluto prendere un’altra strada? Il reality per ora è disponibile sulla piattaforma Discovery + ma, tra qualche tempo, andrà in onda anche in chiaro su

dejunsense : i miei genitori prima che io nascessi sono andati ad un matrimonio alla sonrisa cioè il castello delle cerimonie …i… - Malurissio : Oggi ho fantasticato sul mio futuro matrimonio. Poi mi hanno detto che devo prima trovarmi un fidanzato, meh - vivilacosiah_ : Oggi papà e mamma avrebbero fatto 24 anni di matrimonio. Papà come ogni giorno, da 8 anni, si sveglia la mattina e… - dre_stella : Mi fanno impazzire quell* (es. prof di filosofia del liceo) che dicono 'gli omosessuali hanno la fortuna di essere… - Dom90Vit : @ValeNappi Coloro che mirano alla verginità non adorano l'imene integro e non gli importa se è integro o meno (per… -