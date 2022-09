Marcello Pacifico | Anief | l’Agenda Draghi rischia di distribuire 30 miliardi del PNRR senza risolvere i problemi della scuola Italiana L’autunno sarà caldo se non cambia l’attenzione dei politici

Leggi su api.follow

(Di domenica 4 settembre 2022) Secondo una recente indagine condotta da Unimpresa l’Italia investe sull’istruzione 8.514 euro per studente. Si tratta del 15% in menomedia delle grandi economie europee (10.000 euro). Come spesa pubblica equivale all’8% del bilancio dello Stato a fronte del 9,9% medio registrato nell’Unione europea. L’agenzia europea Eurydice ha inoltre certificato come gli stipendi dei docenti italiani disecondaria sarebbero nettamente inferiori rispetto a tutta l’Europa occidentale. Da qualunque parte lo si guardi, purtroppo, in Italia il mondoè in forte affanno. Il DL Aiuti sdoganato dal Governo appare l’ennesima occasione mancata, in particolare se si pensa al caos che ancora una volta verrà affrontato all’apertura del nuovo anno scolastico. Il sindacatoha manifestato questa ...