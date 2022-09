Mara Venier regina di Domenica In | “Ho condotto 14 edizioni | Baudo si è fermato a 13” | poi cita d’Urso e De Filippi

(Di domenica 4 settembre 2022)sta per infrangere un nuovo record televisivo dato che quella che sta per iniziare sarà la sua quattordicesima conduzione aIn. In onda senza sosta dal 1976,In ha visto susseguirsi numerosi conduttori (c’è stata anche Barbaranel 1981!) eè quella che ne ha condotte di più. Esattamente quattordici. Per la prima volta l’ha presentata nel 1993 al fianco di Luca Giurato ed è stata riconfermata anche per l’edizione 1994, 1995 e 1996. È tornata poi al fianco di Carlo Conti nel 2001, poi in solitaria nel 2002 e nel 2004 dopo la parentesi affidata a Paolo Bonolis l’anno precedente. Insieme ae Giletti è poi tornata a condurla anche nel 2005 e poi nel 2013. Dopo una parentesi fortunata a Mediaset, zia ...

Intervista a cuore aperto di Mara Venier al Corriere della Sera che rivela alcuni tratti del suo passato poco noti. "Zia Mara" la rivediamo ancora una volta a Domenica In, la sua quattordicesima edizi ...Mara Venier lo ha confessato solo ora: "Un mio ex mi ha aspettato sotto casa con un coltello" Sta per tornare in onda con la sua Domenica In la ...