Maltempo, allerta gialla oggi su mezza Italia: forti temporali in nove regioni (Di domenica 4 settembre 2022) Massima attenzione nelle prossime ore. L'Italia è interessata da un flusso instabile proveniente da sud-ovest all’interno del quale tendono a formarsi, a più riprese, delle aree temporalesche. Ciò determina, per... Leggi su europa.today (Di domenica 4 settembre 2022) Massima attenzione nelle prossime ore. L'è interessata da un flusso instabile proveniente da sud-ovest all’interno del quale tendono a formarsi, a più riprese, delle aree temporalesche. Ciò determina, per...

MediasetTgcom24 : Allerta gialla per il maltempo in nove Regioni d'Italia #lazio #abruzzo #umbria #campania #toscana - infoitinterno : Maltempo Liguria, prolungata l’allerta meteo fino alle 24 di oggi - infoitinterno : Allerta meteo 4 settembre, rischio maltempo: 9 regioni coinvolte - ViViCentro : Note Meteo Nazionale 4 Settembre. Maltempo: Allerta gialla in 9 Regioni - infoitinterno : Imperia: maltempo, allerta meteo gialla prolungata sino alle ore 24. 'Instabilità diffusa'/Le previsioni -