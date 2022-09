L’Udinese ridimensiona la Roma | poker alla Dacia Arena Sottil si prende la scena della Serie A

(Di domenica 4 settembre 2022) Laspiana la strada alche ringrazia e chiude la partita a differenzaJuventus. Poi la goleada per un 4-0 chele ambizioni di Josè Mourinho e cambia forse quelle di Andrea, vero protagonista di questo inizio di stagione. Sono tre le vittorie consecutive dei friulani, due delle quali contro Fiorentina eha il lusso di tenere a riposo Beto. A segnare ci pensa dopo 4? Destiny Udogie che sfrutta un retropassaggio errato di Karsdorp col petto, ringrazie e firma il primo dei quattro golserata. Laprova a reagire con Dybala: lancio in area, la Joya aggancia e calcia ma Silvestri respinge. Nella ripresaraddoppia. Samardzic va al tiro ...

Sport Fanpage

...un primo tempo da favola sbanca'Allianz Riviera e... a differenza di quanto accaduto'anno scorso in Europa League ... dopo'esperienza all'e proprio da collaboratore di Pirlo ......un primo tempo da favola sbanca'Allianz Riviera e... a differenza di quanto accaduto'anno scorso in Europa League ... dopo'esperienza all'e proprio da collaboratore di Pirlo ... L'Udinese ridimensiona la Roma e la umilia con 4 gol. Napoli e Milan in vetta aspettando l'Atalanta