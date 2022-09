Lorenzo Suraci cade sui premi del Power Hits Estate, Fedez: “Me li ha rotti tutti, questo è quello che rimane” (Di domenica 4 settembre 2022) “Breve storia triste”. Esordisce così Fedez nelle sue Storie di Instagram accingendosi a raccontare un aneddoto divertente legato al suo recente trionfo ai Power Hits Estate di Rtl 102.5. Il cantante marito di Chiara Ferragni è stato infatti premiato nella serata del 31 agosto scorso, assieme a Mara Sattei e Tananai, per “La dolce vita”, la loro canzone eletta tormentone estivo 2022. Proprio durante i festeggiamenti per la premiazione e le foto di rito, però, è successo un incidente sul palco: “Vinco dopo 4 anni il premio Power Hits per il brano dell’Estate e mentre faccio le foto con il premio... il presidente di Rtl, Lorenzo Suraci (che saluto) cade ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “Breve storia triste”. Esordisce cosìnelle sue Storie di Instagram accingendosi a raccontare un aneddoto divertente legato al suo recente trionfo aidi Rtl 102.5. Il cantante marito di Chiara Ferragni è stato infattiato nella serata del 31 agosto scorso, assieme a Mara Sattei e Tananai, per “La dolce vita”, la loro canzone eletta tormentone estivo 2022. Proprio durante i festeggiamenti per laazione e le foto di rito, però, è successo un incidente sul palco: “Vinco dopo 4 anni ilper il brano dell’e mentre faccio le foto con ilo... il presidente di Rtl,(che saluto)...

