“Lo scouting e le carriere degli artisti”, open lecture: come partecipare (Di domenica 4 settembre 2022) In programma mercoledì 7 settembre presso la sede dell’Università Cattolica e in diretta streaming una open lecture sul tema Lo scouting e le carriere degli artisti Mercoledì 7 settembre alle ore 17.30 il Master in Comunicazione Musicale, promosso dall’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizza una open lecture sul tema Lo scouting e le carriere degli artisti. L’appuntamento si svolgerà presso la sede dell’Università Cattolica e in diretta streaming su Webex. Per accedere all’open lecture, sia in presenza che da remoto, è necessario iscriversi, registrandosi a questo link: ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 settembre 2022) In programma mercoledì 7 settembre presso la sede dell’Università Cattolica e in diretta streaming unasul tema Loe leMercoledì 7 settembre alle ore 17.30 il Master in Comunicazione Musicale, promosso dall’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizza unasul tema Loe le. L’appuntamento si svolgerà presso la sede dell’Università Cattolica e in diretta streaming su Webex. Per accedere all’, sia in presenza che da remoto, è necessario iscriversi, registrandosi a questo link: ...

Lopinionista : 'Lo scouting e le carriere degli artisti', open lecture: come partecipare - _PuntoZip_ : Mercoledì 7 settembre OPEN LECTURE “Lo scouting e le carriere degli artisti” organizzata dal MASTER IN COMUNICAZION… - FabrizioMusic : ?? #Scouting #Musica - 'Lo scouting e le carriere degli #artisti' incontro in streaming organizzato dal Master in… - DietrolaNotizia : Mercoledì 7 settembre: Open lecture, 'Lo scouting e le carriere degli artisti' -