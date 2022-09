LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Nibali in fuga! Si ritira Pozzovivo (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 13.30 I sei di testa hanno ora 26” di vantaggio sul gruppo. 13.29 Si ritira Domenico Pozzovivo (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). 13.28 Kelderman ha ora 1’30” di ritardo dal gruppo. L’olandese ha qualche problema alla spalla sinistra. 13.25 Altra caduta in gruppo! Tra gli atleti coinvolti c’è Lucas Hamilton (Team BikeExchange – Jayco). 13.25 Ripartono i corridori caduti poco fa. 13.24 Caduta in gruppo! Finiscono a terra Wilco Kelderman (BORA – hansgrohe) e Jose Joaquin Rojas (Movistar Team). 13.23 Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team), Carl Fredrik Hagen (Israel – Premier Tech), Luis Angel Mate (Euskaltel – Euskadi) e Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) raggiungono la testa della ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.30 I sei di testa hanno ora 26” di vantaggio sul gruppo. 13.29 SiDomenico(Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). 13.28 Kelderman ha ora 1’30” di ritardo dal gruppo. L’olandese ha qualche problema alla spalla sinistra. 13.25 Altra caduta in gruppo! Tra gli atleti coinvolti c’è Lucas Hamilton (Team BikeExchange – Jayco). 13.25 Ripartono i corridori caduti poco fa. 13.24 Caduta in gruppo! Finiscono a terra Wilco Kelderman (BORA – hansgrohe) e Jose Joaquin Rojas (Movistar Team). 13.23 Vincenzo(Astana Qazaqstan Team), Carl Fredrik Hagen (Israel – Premier Tech), Luis Angel Mate (Euskaltel – Euskadi) e Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) raggiungono la testa della ...

