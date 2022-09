LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Craddock resiste, si vede Hindley tra gli inseguitori (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.03 Vine va a riprendere Craddock e passa per primo sul GPM dell’Alto del Purche, secondo Craddock. 16.01 Accelerazione di Jay Vine, che sta andando a prendere Lawson Craddock. 15.58 Ora nel gruppo inseguitori è molto attivo Jay Vine, sotto la spinta della maglia a pois sta crollando il margine di Craddock, che ha solo 22” di margine a 2 chilometri dalla vetta. 15.56 Sempre un uomo della AG2R Citroen a tirare in gruppo. 15.54 Un aiuto per Remco Evenepoel: torna in gruppo il compagno di squadra Ilan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl). 15.52 Il gruppo sta riprendendo invece Mads Pedersen (Trek-Segafredo), che si è portato a casa i 17 punti per il ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.03 Vine va a riprenderee passa per primo sul GPM dell’Alto del Purche, secondo. 16.01 Accelerazione di Jay Vine, che sta andando a prendere Lawson. 15.58 Ora nel gruppoè molto attivo Jay Vine, sotto la spinta della maglia a pois sta crollando il margine di, che ha solo 22” di margine a 2 chilometri dalla vetta. 15.56 Sempre un uomo della AG2R Citroen a tirare in gruppo. 15.54 Un aiuto per Remco Evenepoel: torna in gruppo il compagno di squadra Ilan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl). 15.52 Il gruppo sta riprendendo invece Mads Pedersen (Trek-Segafredo), che si è portato a casa i 17 punti per il ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’Alto del Purche Craddock da solo in fuga - #Vuelta… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Ligue1… - zazoomblog : Vuelta a España 2022 streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Rai? Dove vedere tappa 15 - #Vuelta #España… - rfgwyther : RT @markrprior: @MayneLesley SBS web site says: Vuelta a Espana: Stage 15 21:00 - 01:50 (AEST) LIVE via SBS On Demand LIVE on SBS at 23:10 - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 15 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis -