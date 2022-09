LIVE – Usa-Turchia 25-21 25-17 22-25 8-14: ottavi di finale Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA (Di domenica 4 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Usa-Turchia, partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali maschili 2022 di volley. Proseguono le sfide ad eliminazione DIRETTA: la compagine turca proverà a sorprendere e mettere in difficoltà la formazione a stelle e strisce, che parte con i favori del pronostico. Chi si aggiudicherà vittoria e passaggio del turno? L’appuntamento è per le ore 17.30 di domenica 4 settembre a Gliwice, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV GIRONI E TABELLONE DEI Mondiali TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Latestuale di Usa-, partita valevole per glidideidi. Proseguono le sfide ad eliminazione: la compagine turca proverà a sorprendere e mettere in difficoltà la formazione a stelle e strisce, che parte con i favori del pronostico. Chi si aggiudicherà vittoria e passaggio del turno? L’appuntamento è per le ore 17.30 di domenica 4 settembre a Gliwice, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV GIRONI E TABELLONE DEITUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ...

