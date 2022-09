LIVE – Polonia-Tunisia 15-13: ottavi di finale Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA (Di domenica 4 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Polonia-Tunisia, partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali maschili 2022 di volley. Proseguono le sfide ad eliminazione DIRETTA: i pronostici sono tutti a favore dei bicampioni del mondo e padroni di casa, ma la compagine tunisina proverà a sorprendere. Chi si aggiudicherà vittoria e passaggio del turno? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 4 settembre a Gliwice, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV GIRONI E TABELLONE DEI Mondiali TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Latestuale di, partita valevole per glidideidi. Proseguono le sfide ad eliminazione: i pronostici sono tutti a favore dei bicampioni del mondo e padroni di casa, ma la compagine tunisina proverà a sorprendere. Chi si aggiudicherà vittoria e passaggio del turno? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 4 settembre a Gliwice, in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV GIRONI E TABELLONE DEITUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL ...

RaiNews : La Polonia è in campo in casa a Gliwice per affrontare la Tunisia. Favoriti i polacchi. In palio un pass per i quar… - RaiNews : Gli Stati Uniti battono la Turchia al Tie-break (15-12) e volano ai quarti. I turchi hanno sfiorato l'impresa, che… - RaiNews : Gli Stati Uniti sono in campo a Gliwice, in Polonia, per affrontare la Turchia, Favoriti gli americani. In palio un… - Scaccabaro : RT @RaiNews: Una grande Italia supera Cuba e prosegue il suo cammino mondiale. Rivivi le emozioni della partita #ItaliaCuba #VolleyballWorl… - emanuelegiusep3 : RT @RaiNews: Una grande Italia supera Cuba e prosegue il suo cammino mondiale. Rivivi le emozioni della partita #ItaliaCuba #VolleyballWorl… -