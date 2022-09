LIVE Moto3, GP San Marino 2022 in DIRETTA: cadono Sasaki, Migno e Garcia! (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI MISANO DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -17 giri: Al tempo stesso Foggia deve guardarsi da Daniel Holgado, molto vicino all’azzurro. -18 giri: Inizio di gara pazzesco, ricco di colpi di scena. Guevara al comando prova a scappare via, Dennis Foggia insegue in seconda posizione. -19 giri: Altra caduta, questa volta per Mario Aji. -19 giri: CADE ANCHE GARCIA, IN CURVA 4! INCREDIBILE! -20 giri: Contatto tra Sergio Garcia e Deniz Oncu! Che rischio per lo spagnolo che per poco non ha perso il controllo della sua moto! -21 giri: Caduta in curva 1 per l’azzurro. -21 giri: CADUTA ANCHE PER ANDREA Migno! -22 giri: Oncu si conferma in prima posizione, buona partenza per Guevara, secondo. Foggia quinto. -23 giri: Subito un lungo per Sergio Garcia, che ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DI MISANO DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -17 giri: Al tempo stesso Foggia deve guardarsi da Daniel Holgado, molto vicino all’azzurro. -18 giri: Inizio di gara pazzesco, ricco di colpi di scena. Guevara al comando prova a scappare via, Dennis Foggia insegue in seconda posizione. -19 giri: Altra caduta, questa volta per Mario Aji. -19 giri: CADE ANCHE GARCIA, IN CURVA 4! INCREDIBILE! -20 giri: Contatto tra Sergio Garcia e Deniz Oncu! Che rischio per lo spagnolo che per poco non ha perso il controllo della sua moto! -21 giri: Caduta in curva 1 per l’azzurro. -21 giri: CADUTA ANCHE PER ANDREA! -22 giri: Oncu si conferma in prima posizione, buona partenza per Guevara, secondo. Foggia quinto. -23 giri: Subito un lungo per Sergio Garcia, che ...

