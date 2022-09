LIVE Italia-Serbia volley femminile 3-2, Finale Europei U19 in DIRETTA: le azzurrine si tingono d’oro al termine di una battaglia incredibile! (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:52 Dopo gli ori delle nazionali senior, dopo gli ori Europei dell’under 17 e under 21 femminile, dell’under 18 e under 22 maschile, arriva anche l’oro per l’under 19 femminile! STIAMO PARLANDO DI DOMINIO ASSOLUTO! 21:50 ITALvolley GIOVANILE E NON SUL TETTO D’EUROPA! 17-15 ADRIANOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! CAMPIONESEEEEEEEE D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 16-15 PARALLELA PAUROSA DI ADRIANO! CHIUDIAMOLAAAAAA!!! 15-15 Muro di Sucurovic su Esposito. 15-14 BORDATA DI ADRIANOOOOO! SECONDO MATCH-POINT! 14-14 Pipe di Uzelac, Acciarri ha avuto la palla della vittoria. 14-13 MURONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! VAJAGIC NON PASSA!!! MATCH-POINT Italia! 13-13 ERROREEEEEEEEEEE DI VAJAGIC! CHE TENSIONE. 12-13 MUROOOOOOOOOOOOOOO! Esposito e Acciarri ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:52 Dopo gli ori delle nazionali senior, dopo gli oridell’under 17 e under 21, dell’under 18 e under 22 maschile, arriva anche l’oro per l’under 19! STIAMO PARLANDO DI DOMINIO ASSOLUTO! 21:50 ITALGIOVANILE E NON SUL TETTO D’EUROPA! 17-15 ADRIANOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! CAMPIONESEEEEEEEE D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 16-15 PARALLELA PAUROSA DI ADRIANO! CHIUDIAMOLAAAAAA!!! 15-15 Muro di Sucurovic su Esposito. 15-14 BORDATA DI ADRIANOOOOO! SECONDO MATCH-POINT! 14-14 Pipe di Uzelac, Acciarri ha avuto la palla della vittoria. 14-13 MURONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! VAJAGIC NON PASSA!!! MATCH-POINT! 13-13 ERROREEEEEEEEEEE DI VAJAGIC! CHE TENSIONE. 12-13 MUROOOOOOOOOOOOOOO! Esposito e Acciarri ...

