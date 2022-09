LIVE Italia-Serbia volley femminile 2-2, Finale Europei U19 in DIRETTA: la medaglia d’oro si deciderà al tie-break (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-25 Invasione a rete dell’Italia. Si deciderà tutto al tie-break. 15-24 Pallonetto di Vajagic e 9 set-point per la Serbia. 15-23 Giuliani sblocca la situazione. 14-23 Ituma si prende pure un muro. 14-22 Zelenovic passa in mezzo al muro da posto due. 14-21 In rete il servizio di Ituma. 13-20 Serbia nuovamente a +7. 13-19 Primo tempo di Kurtagic. 12-18 Finisce qui la serie al servizio di un’ottima Esposito. 10-17 Ancora un servizio vincente! 9-17 Ace di Esposito. 8-17 Bordata di Ituma da posto quattro. 8-17 Errore anche per Esposito. 8-16 L’arbitro chiama fuori un attacco di Ituma, che in realtà era in campo di almeno mezzo metro. 8-15 Ace di Sucurovic, secondo time-out per l’Italia. 8-13 Pallonetto di seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-25 Invasione a rete dell’. Situtto al tie-. 15-24 Pallonetto di Vajagic e 9 set-point per la. 15-23 Giuliani sblocca la situazione. 14-23 Ituma si prende pure un muro. 14-22 Zelenovic passa in mezzo al muro da posto due. 14-21 In rete il servizio di Ituma. 13-20nuovamente a +7. 13-19 Primo tempo di Kurtagic. 12-18 Finisce qui la serie al servizio di un’ottima Esposito. 10-17 Ancora un servizio vincente! 9-17 Ace di Esposito. 8-17 Bordata di Ituma da posto quattro. 8-17 Errore anche per Esposito. 8-16 L’arbitro chiama fuori un attacco di Ituma, che in realtà era in campo di almeno mezzo metro. 8-15 Ace di Sucurovic, secondo time-out per l’. 8-13 Pallonetto di seconda ...

