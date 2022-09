LIVE Italia-Serbia volley femminile 0-1, Finale Europei U19 in DIRETTA: azzurrine costrette ad inseguire (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Pallonetto meraviglioso di Ituma. 1-1 Invasione aerea di Acciarri. 1-0 Giuliani mette a segno il primo punto del secondo set! 20:00 Primo set da dimenticare velocemente per le azzurrine, che purtroppo si sono portate dietro per tutto il set quel grosso svantaggio accumulato fin dai primi punti. A questi LIVElli è facili subire grandi fasi break, le azzurre dovranno sicuramente essere più incisive perchè la Serbia è una formazione già molto solida. 17-25 Primo set alla Serbia. 17-24 Pipe vincente della Serbia, ci sono 7 set-point. 17-23 Muro a tetto di Mandovic su Esposito. 17-22 Parallela interna di Ituma. 16-22 Errore in attacco di Esposito. 16-21 Rimpallo fortunoso per la Serbia, punto quasi fatto per ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Pallonetto meraviglioso di Ituma. 1-1 Invasione aerea di Acciarri. 1-0 Giuliani mette a segno il primo punto del secondo set! 20:00 Primo set da dimenticare velocemente per le, che purtroppo si sono portate dietro per tutto il set quel grosso svantaggio accumulato fin dai primi punti. A questilli è facili subire grandi fasi break, le azzurre dovranno sicuramente essere più incisive perchè laè una formazione già molto solida. 17-25 Primo set alla. 17-24 Pipe vincente della, ci sono 7 set-point. 17-23 Muro a tetto di Mandovic su Esposito. 17-22 Parallela interna di Ituma. 16-22 Errore in attacco di Esposito. 16-21 Rimpallo fortunoso per la, punto quasi fatto per ...

rtl1025 : ?? 'Mettere in dubbio le #sanzioni? Non saranno tolte, sarebbe, per l'Italia, anche un enorme danno economico, visto… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pubblicato il programma di Fratelli d’Italia: “Abolire il reddito di cittadinanza, commissio… - giogginAA : RT @harryisacacta: LA PRIMA VOLTA CHE L’HA CQNTATA LIVE È STATO IN ITALIA. ABBIAMO VINTO - helpmeJeffrey__ : RT @yellowxloueh: CIOÈ CAPITE CHE L'ITALIA HA VINTO TUTTO??? IN QUESTA SETTIMANA HA ANNUNCIATO LT2, LA NUOVA CANZONE E IL MV, E SOLO LE TAP… -