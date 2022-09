LIVE F1 | GP Olanda 2022 in DIRETTA | Leclerc 3° e sconsolato “Impossibile fare meglio | le Mercedes volavano”

(Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA CHARLESRASSEGNATO: “, LE” 16.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.48 La classifica costruttori con lasempre più vicina alla Ferrari: 1. Red Bull 511 2. Ferrari 376 3.349 4. Alpine 125 5. McLaren 101 6. Alfa Romeo 51 7. Haas 34 8. AlphaTauri 29 9. Aston Martin 25 10. Williams 4 16.47 La classifica piloti aggiornata: 1. Max Verstappen (Red Bull) 310 2. Charles(Ferrari) 201 3. Sergio Perez (Red Bull) 201 4. George Russell () 188 5. Carlos Sainz (Ferrari) 175 6. Lewis ...

SkySportF1 : ?? Manca una gomma ? Sainz perde 10' al box LIVE ? - zazoomblog : LIVE F1 GP Olanda 2022 in DIRETTA: Verstappen vince 3° Leclerc sfortunato Hamilton. L’ordine d’arrivo - #Olanda… - zazoomblog : LIVE F1 GP Olanda 2022 in DIRETTA: crolla Hamilton vola Verstappen. Leclerc sul podio - #Olanda #DIRETTA: #crolla… - paoloigna1 : La solita illusione delle prove e la solita delusione della gara ( se poi ci si mette anche il muretto... )… -

... Sudafrica, Norvegia,, Svizzera, Inghilterra, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Slovacchia, ... dove è anche possibile seguire l'evoluzione della competizione grazie alscoring. Comunicato stampa ...Se si sono già concluse le trattative in, Austria, Svizzera, Croazia, Danimarca e Norvegia, restano aperti cinque mercati in Europa: Belgio, fino al 6 settembre, Turchia e Repubblica Ceca, ...Al termine del GP d'Olanda è Max Verstappen a festeggiare sul gradino più alto: ecco l'intero ordine di arrivo a Zandvoort ...Trentesima vittoria in carriera per Max Verstappen, sempre più leader solitario di questo Mondiale. Sul podio di Zandvoort troviamo George Russell e Charles Leclerc ...