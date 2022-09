LIVE F1 | GP Olanda 2022 in DIRETTA | Leclerc 3° e sconsolato Binotto | “Ferrari in affanno | ma nel 2023…”

(Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA MATTIA: “SIAMO IN, MA LA MACCHINA DEL” CHARLESRASSEGNATO: “IMPOSSIBILE FARE MEGLIO, LE MERCEDES VOLAVANO” CARLOS SAINZ AMMETTE: “NON AVEVAMO IL PASSO” LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI COSA É SUCCESSO A CARLOS SAINZ: DOMENICA NERA TRA PIT-STOP DISASTROSO E PENALITÀ 16.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.48 La classifica costruttori con la Mercedes sempre più vicina alla: 1. Red Bull 511 2.376 3. Mercedes 349 4. Alpine 125 5. McLaren 101 6. Alfa Romeo 51 7. Haas 34 8. AlphaTauri 29 9. Aston Martin 25 10. Williams 4 16.47 La ...

SkySportF1 : ?? Manca una gomma ? Sainz perde 10' al box LIVE ? - SkySportF1 : ? Si ferma Bottas sul rettilineo: safety car (?? 50/72) ?? Mercedes davanti a tutti LIVE ? - paneef1 : Amici, siamo in live su YouTube per discutere del GP d'Olanda! Fate un salto che voglio sapere le vostre opinioni,… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? Manca una gomma ? Sainz perde 10' al box LIVE ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? Si ferma Bottas sul rettilineo: safety car (?? 50/72) ?? Mercedes davanti a tutti LIVE ? -

... tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ITALIA - ESTONIA- LA PARTITA VISTA DAL ... Tutto agevole per la Serbia di Jokic contro l'. Israele piega 89 - 87 all'overtime la ...Niente penalità all'orizzonte per Max Verstappen nel Gran Premio d'2021 . Il pilota della Red Bull nel corso della prima sessione di prove libere si è fermato ...Formula 1/ Prove liberee ...Il campione del mondo della RedBull: 'Quest'anno ho sudato ancora di più' ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) - 'E' sempre speciale vincere il Gran ...Il pilota olandese ha avuto vita facile nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1, grazie anche alla Virtual safety car, causata da Tsunoda ...