LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 7-6 6-3 1-2, US Open 2022 in DIRETTA: break dell’iberico in avvio di quarto set (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 break Davidovich Fokina. La quarta palla break è quella buona. Gran risposta di rovescio del numero 39 ATP, che passa a condurre in questo avvio di quarto set. 40-AD Palla break Davidovich. Sfortunato Matteo, beffato dal nastro avverso, che accomoda il lob di Davidovich. 40-40 Regalo dell’iberico, che spedisce out un comodo rovescio. 40-AD Palla break Davidovich. Perde il controllo del rovescio il romano. 40-40 Servizio vincente provvidenziale di Berrettini. 30-40 Gran punto dell’azzurro, che trova un buon passante di rovescio e chiude con il dritto in avanzamento. 15-40 Due palle ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. La quarta pallaè quella buona. Gran risposta di rovescio del numero 39 ATP, che passa a condurre in questodiset. 40-AD Palla. Sfortunato Matteo, beffato dal nastro avverso, che accomoda il lob di. 40-40 Regalo, che spedisce out un comodo rovescio. 40-AD Palla. Perde il controllo del rovescio il romano. 40-40 Servizio vincente provvidenziale di. 30-40 Gran punto dell’azzurro, che trova un buon passante di rovescio e chiude con il dritto in avanzamento. 15-40 Due palle ...

zazoomblog : LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 7-6 6-3 US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro si porta in vantaggio di un set -… - fisco24_info : Us Open: in campo Davidovich Fokina-Berrettini 1-2 LIVE: Punteggio di 6-3, 6-7 (2-7), 3-6. In corso il quarto set - glooit : Us Open: in campo Davidovich Fokina-Berrettini 1-2 LIVE leggi su Gloo - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Tweet #intemporeale x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #UsOpen: in campo Davidovich Fokina-#Berrettini LIVE - #Sport -… - emmabaccaglio : Tweet #intemporeale x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #UsOpen: in campo Davidovich Fokina-#Berrettini LIVE -… -