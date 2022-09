LIVE Atletica, Meeting Padova 2022 in DIRETTA: Gayle vola a 8.26m nel lungo! Spettacolo assoluto (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:57 Questa la startlist del salto in alto maschile: Filippo Rodeghiero (ITA), Federico Camuffo (ITA), Tiziano Feletto (ITA), Lorenzo Carlone (ITA), Manuel Lando (ITA), Christian Falocchi (ITA), Guobiao Wu (CHN) e Tomohiro Shinno (JAP). 17:54 Gayle FA SUL SERIO OGGI! 8.26m per il giamaicano, che si sta migliorando salto dopo salto! 17:51 Vince Tonea Marshall andando sotto i 13 secondi in 12.93! Seconda e terza posizione rispettivamente per Pia Skryzowksa (13.03) e Gabriele Cunningham (13.08). Ultima posizione per Giada Carmassi (13.55). 17:49 Tra qualche istante prenderanno il via i 100m ostacoli, queste le partecipanti: Giada Carmassi (ITA), Gabriele Cunningham (USA), Tonea Marshall (USA), Pia Skryzowksa (POL), Sarah Lavin (IRL) e Elisavet Pesiridou (GRE). 17:46 vola TAJAY ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:57 Questa la startlist del salto in alto maschile: Filippo Rodeghiero (ITA), Federico Camuffo (ITA), Tiziano Feletto (ITA), Lorenzo Carlone (ITA), Manuel Lando (ITA), Christian Falocchi (ITA), Guobiao Wu (CHN) e Tomohiro Shinno (JAP). 17:54FA SUL SERIO OGGI! 8.26m per il giamaicano, che si sta migliorando salto dopo salto! 17:51 Vince Tonea Marshall andando sotto i 13 secondi in 12.93! Seconda e terza posizione rispettivamente per Pia Skryzowksa (13.03) e Gabriele Cunningham (13.08). Ultima posizione per Giada Carmassi (13.55). 17:49 Tra qualche istante prenderanno il via i 100m ostacoli, queste le partecipanti: Giada Carmassi (ITA), Gabriele Cunningham (USA), Tonea Marshall (USA), Pia Skryzowksa (POL), Sarah Lavin (IRL) e Elisavet Pesiridou (GRE). 17:46TAJAY ...

LIVE Atletica, Meeting Padova 2022 in DIRETTA: inizia lo spettacolo con tante stelle internazionali!

LIVE Castelfranco Veneto: 10 km per il tricolore
Pomeriggio tricolore a Castelfranco Veneto (Treviso) che accoglie i Campionati italiani dei 10 km di corsa su strada. È l'evento che assegna i titoli assoluti e quelli delle categorie giovanili.

LIVE Bruxelles, penultimo atto Diamond
A Bruxelles in gara Elena Vallortigara (alto), Fausto Desalu (200), Larissa Iapichino (lungo), Tobia Bocchi (triplo) e Gaia Sabbatini (1500) nella penultima tappa della Wanda Diamond League.