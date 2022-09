L'Italia è prima in Europa quanto a donne nei consigli di amministrazione delle società quotate nel settore finanziario. Però meno del 20% riesce ad arrivare alle posizioni apicali. Come mai? (Di domenica 4 settembre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). L’Italia, con il 47 per cento di donne nei consigli di amministrazione delle società quotate che operano nel settore finanziario, è il primo Paese in Europa per rappresentanza femminile in questo tipo di board. Seguono Francia (44 per cento), UK (39 per cento), Spagna (38 per cento), Svizzera (28 per cento). Chiude la classifica Germania, con il 25 per cento. I dati provengono dall’EY European Financial Services Boardroom Monitor, condotto tra febbraio e maggio 2022. Due le leve individuate dal rapporto per spiegare un primato di cui finalmente essere orgogliosi: la legge Golfo-Mosca, che ha imposto le “quote di genere” nei board ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 settembre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). L’, con il 47 per cento dineidiche operano nel, è il primo Paese inper rappresentanza femminile in questo tipo di board. Seguono Francia (44 per cento), UK (39 per cento), Spagna (38 per cento), Svizzera (28 per cento). Chiude la classifica Germania, con il 25 per cento. I dati provengono dall’EY European Financial Services Boardroom Monitor, condotto tra febbraio e maggio 2022. Due le leve individuate dal rapporto per spiegare unto di cui finalmente essere orgogliosi: la legge Golfo-Mosca, che ha imposto le “quote di genere” nei board ...

ItaliaViva : La prima proposta di legge che firmerò nella prossima legislatura è quella per riaprire l'unità di missione 'Casa I… - rtl1025 : ?? È nata all’Ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, la prima bambina in Italia a venire alla luce da un trapia… - sole24ore : ?? «Tanti imprenditori sperano che la guerra finisca il prima possibile. Questa è l'unica volta al mondo in cui le… - gazzettaparma : Verso la prima campanella per tutti e tutte - franzrubino : @RiccardoLuna non è assurdo come concetto e prima o poi sarà accettato anche qui in Italia: i giovani parlano sui/d… -