"Liste di attesa inaccettabili". Il piano di Berlusconi per la sanità (Di domenica 4 settembre 2022) Dal miglioramento per la retribuzione del personale sanitario all'adeguamento al rialzo dei livelli di cura di tutte le regioni: Berlusconi punta sulla sanità Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 settembre 2022) Dal miglioramento per la retribuzione del personale sanitario all'adeguamento al rialzo dei livelli di cura di tutte le regioni:punta sulla

matteorenzi : 4. Nessuno parla più di sanità. Eppure adesso più che mai servono i 37 miliardi del Mes per affrontare le emergenze… - ItaliaViva : Ci serve il #MES sanitario e ci serve subito per investire su medici, infermieri, liste d'attesa, ospedali e medici… - CarloCalenda : La proposta della ?@LegaSalvini? è meno soldi alla sanità. In Italia ci sono liste d’attesa di mesi per una tac e u… - Roky99760738 : RT @mariamacina: Dobbiamo impostare da subito una strategia per rafforzare il sistema sanitario e per farlo abbiamo bisogno del MES, 37 mil… - PoliticiNostri : RT @Paolo_Cu: @EnricoLetta Voto utile alle liste di attesa, ai numeri chiusi, ai privilegi, alla delinquenza giovanile, alle mafie, all'im… -

Liste d'attesa, semaforo verde per il 94% di esami e visite a Piacenza: "Tempi più brevi" Libertà Terni. Urologia in panne: malato di prostatite Si continua a discutere, si propongono soluzioni, si fanno progetti a lungo termine ma le liste d’attesa sono sempre lunghissime, tranne che non si vada a pagamento in privato ... Sanità privata lucana: «Siamo all’ecatombe sanitaria» Una vera e propria ecatombe, questa la situazione del settore secondo gli operatori della sanità privata lucana ... Si continua a discutere, si propongono soluzioni, si fanno progetti a lungo termine ma le liste d’attesa sono sempre lunghissime, tranne che non si vada a pagamento in privato ...Una vera e propria ecatombe, questa la situazione del settore secondo gli operatori della sanità privata lucana ...