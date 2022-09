LIGUE 1 SESTA GIORNATA, SPAZIO AL DERBY DELLA COSTA AZZURRA (Di domenica 4 settembre 2022) Il DERBY DELLA COSTA AZZURRA tra Nizza e Monaco chiuderà la domenica di LIGUE 1. Un posticipo che si preannuncia carico di emozione, considerando le grandi aspettative sulle due squadre e l’inaspettato tradimento di esse. L’inizio non è stato dei migliori, con entrambe le formazioni che condividono lo stesso record nelle prime cinque di campionato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. A far sorridere il Nizza però, ci ha pensato prima la vittoria in rimonta nell’ultima uscita contro il Lille (nella quale ha segnato anche il nuovo acquisto Pepè), poi il trend positivo che i rossoneri possono vantare nel DERBY contro il Monaco fra le mura domestiche: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta negli ultimi sei.Situazione delicata per il Monaco, che fuori dalle competizioni ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 4 settembre 2022) Iltra Nizza e Monaco chiuderà la domenica di1. Un posticipo che si preannuncia carico di emozione, considerando le grandi aspettative sulle due squadre e l’inaspettato tradimento di esse. L’inizio non è stato dei migliori, con entrambe le formazioni che condividono lo stesso record nelle prime cinque di campionato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. A far sorridere il Nizza però, ci ha pensato prima la vittoria in rimonta nell’ultima uscita contro il Lille (nella quale ha segnato anche il nuovo acquisto Pepè), poi il trend positivo che i rossoneri possono vantare nelcontro il Monaco fra le mura domestiche: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta negli ultimi sei.Situazione delicata per il Monaco, che fuori dalle competizioni ...

