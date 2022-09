Ligue 1: Montpellier-Lille 1-3. Balogun ferma il Lens. Troyes-Rennes 1-1. LIVE: Nizza-Monaco 0-0 (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo le vittorie di ieri di Psg, Marsiglia e Lione, la sesta giornata di Ligue 1 riparte oggi con le ultime sette partite del turno. La domenica... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo le vittorie di ieri di Psg, Marsiglia e Lione, la sesta giornata di1 riparte oggi con le ultime sette partite del turno. La domenica...

