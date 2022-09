LIGA QUARTA GIORNATA, GATTUSO NON PUO’ SBAGLIARE (Di domenica 4 settembre 2022) Partita da non SBAGLIARE per GATTUSO e il suo Valencia, già alle prese con una mini crisi di risultati, ma soprattutto di prestazioni. Dopo la vittoria di misura all’esordio contro il Girona infatti, sono arrivate due sconfitte sempre per uno a zero contro Athletic Bilbao e Atletico Madrid, nelle quali il volume di gioco espresso è stato insufficiente, così come la tenuta difensiva negli ultimi venti minuti. Al termine del match contro i Colchoneros, GATTUSO ha tuonato in conferenza stampa: “Non mi piace che la squadra non duri fino alla fine… dobbiamo resistere fino al 90?”. Una caratteristica che però il Valencia si trascina dallo scorso anno, quando ha collezionato 14 gol subiti nell’ultimo terzo di gara. Una lieve consolazione per il tecnico ex Milan è l’avversaria che ospiterà nel posticipo di questa sera al Mestalla: il Getafe. ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 4 settembre 2022) Partita da nonpere il suo Valencia, già alle prese con una mini crisi di risultati, ma soprattutto di prestazioni. Dopo la vittoria di misura all’esordio contro il Girona infatti, sono arrivate due sconfitte sempre per uno a zero contro Athletic Bilbao e Atletico Madrid, nelle quali il volume di gioco espresso è stato insufficiente, così come la tenuta difensiva negli ultimi venti minuti. Al termine del match contro i Colchoneros,ha tuonato in conferenza stampa: “Non mi piace che la squadra non duri fino alla fine… dobbiamo resistere fino al 90?”. Una caratteristica che però il Valencia si trascina dallo scorso anno, quando ha collezionato 14 gol subiti nell’ultimo terzo di gara. Una lieve consolazione per il tecnico ex Milan è l’avversaria che ospiterà nel posticipo di questa sera al Mestalla: il Getafe. ...

