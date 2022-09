Letta travolto dalla Meloni | il sondaggio che svela cosa accadrà davvero la notte del voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) Gli ultimi sondaggi confermano che Fratelli d'Italia di Giorgiaè il primo partito in Italia con il il 24,5 per cento dei consensi. Al secondo posto c'è il Pd, fermo al 21,8 per cento. E secondo l'ultima rilevazione di Izi Scenari di governo riportata su Il Messaggero la Lega è stabile al 12 per cento. Ilvede Forza Italia all'8 per cento, quindi ancora sopra il terzo polo - costituito da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi - che si attesterebbe al 5,2 per cento, mentre Verdi e Sinistra italiana avrebbero il 4,5 per cento delle preferenze. Per tutti gli altri partiti sarà difficile superare il 3 per cento, la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento. Secondo la supermedia di YouTrend, poi, il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte avrebbe guadagnato un +0,9 per cento, passando dal 10,9% ...