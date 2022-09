ItaliaViva : Un piccolo tutorial per il voto del #25settembre: - chi vota per la destra, vota Meloni e Salvini ?? - chi vota la s… - EnricoLetta : È il #M5s che si è autoescluso. Resta il partito di Grillo che ha sempre detto che destra e sinistra sono uguali. N… - fattoquotidiano : Conte: “O con Pd o con la destra? Letta vuole costruire un inganno per i cittadini bipolarizzando la partita politi… - gioart79 : RT @francofontana43: Dopo aver fatto lo spiritoso su twitter con l’hastag #guancialetuttalavita, Letta vuole continuare a stupirci. Proprio… - Italpress : regionepuglia Letta “Se la destra vince le elezioni l’Italia sarà a fianco di Putin” -

'Anche Enrico' interviene il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez in collegamento ...perché una guida così autorevole sia andata a casa e allora come legittimamente se vincerà la...... come ad esempio TikTok, su cui sono sbarcati anche Enricoe Silvio Berlusconi. I temi più ... Voteranno per la coalizione diil 42,8% degli under 35 e il 50,8% degli over 35, contro il 33,6%...ROMA (ITALPRESS) - "Le parole di Salvini di ieri sono state chiarissime, ci hanno detto quale sarebbe la strada dell'Italia se vincesse questa destra: un'I ...Però sempre mettendo davanti gli interessi degli italiani rispetto a quelli del partito È una soluzione ma che sappiamo non essere facile, anche perché la Russia ha già fatto sapere… Leggi ...