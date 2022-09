Letta attacca Calenda, Renzi e Conte per la guerra al Pd. Il leader di Azione risponde all’ex alleato: “Stai perdendo il senso della realtà” (Di domenica 4 settembre 2022) Enrico Letta si è scagliato contro Carlo Calenda, Matteo Renzi e Giuseppe Conte, accusati di fare guerra al Pd. Alle parole del segretario dem, ha risposto il leader di Azione rimproverandogli di aver cominciato a perdere il “senso della realtà”. Letta attacca Calenda, Renzi e Conte per la guerra al Pd Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha rilasciato un’intervista a La Stampa ha accusato Carlo Calenda,Matteo Renzi e Giuseppe Conte di voler “distruggere il Pd, ma non ci riusciranno”. “Calenda, Renzi e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 4 settembre 2022) Enricosi è scagliato contro Carlo, Matteoe Giuseppe, accusati di fareal Pd. Alle parole del segretario dem, ha risposto ildirimproverandogli di aver cominciato a perdere il “”.per laal Pd Il segretario del Partito Democratico, Enrico, ha rilasciato un’intervista a La Stampa ha accusato Carlo,Matteoe Giuseppedi voler “distruggere il Pd, ma non ci riusciranno”. “e ...

