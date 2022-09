L’energia rinnovabile non è più ‘alternativa’ | tre buone notizie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) Se avete seguito la situazione con il gas naturale, sapete che siamo messi male. Anzi, parecchio male. Così come vanno le cose questo inverno in casa ce la potremo forse cavare con maglioni, calzini di lana e cene al lume di candela. Ma a questi prezzi dell’industria italiana non ce la fa a essere competitiva. E se l’industria non produce, “l’azienda Italia” va in bancarotta e i suoi operai (noi cittadini) si ritrovano disoccupati e in bolletta. A quel punto anche la cena a lume di candela diventa difficile. Non per mancanza di candele ma per mancanza della cena. Ma, se è vero che la situazione è difficile, vi posso anche dare tre. La prima, forse la più importante, è che si comincia a rendersi conto che non possiamo basare l’economia del paese tutta sui combustibili fossili. Questo in primo luogo per ragioni ...