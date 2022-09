Lei vince 70 milioni ma il fidanzato poco prima... Finisce in disgrazia (Di domenica 4 settembre 2022) Lei vincei alla lotteria EuroMillions 61 milioni di sterline, circa 70 milioni e 500 mila euro, e solo qualche mese prima lui, Daniel White, giocatore di Rugby in Gran Bretagna, di 27 anni, l'aveva lasciata. I fatti, riportati da Leggo, sono accaduti nel 2016 e solo ora sono stati rivelati. Il giovane aveva interrotto la relazione con la sua fidanzata Courtney Davies che aveva conosciuto a scuola quando entrambi erano adolescenti. Dopo due anni di relazione però l'amore era finito: "Era una storia d'amore tra scuola e adolescenza che è appena finita. Avevamo interessi diversi e amici diversi", aveva raccontato Daniel all'epoca. Peccato che pochi mesi dopo, era arrivata una notizia pazzesca: Stephanie, la sorella di Courtney, aveva acquistato un biglietto vincente della lotteria dal tabaccaio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Leii alla lotteria EuroMillions 61di sterline, circa 70e 500 mila euro, e solo qualche meselui, Daniel White, giocatore di Rugby in Gran Bretagna, di 27 anni, l'aveva lasciata. I fatti, riportati da Leggo, sono accaduti nel 2016 e solo ora sono stati rivelati. Il giovane aveva interrotto la relazione con la sua fidanzata Courtney Davies che aveva conosciuto a scuola quando entrambi erano adolescenti. Dopo due anni di relazione però l'amore era finito: "Era una storia d'amore tra scuola e adolescenza che è appena finita. Avevamo interessi diversi e amici diversi", aveva raccontato Daniel all'epoca. Peccato che pochi mesi dopo, era arrivata una notizia pazzesca: Stephanie, la sorella di Courtney, aveva acquistato un bigliettonte della lotteria dal tabaccaio ...

