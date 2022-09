Lecce, i convocati per la trasferta di Torino: assente Strefezza (Di domenica 4 settembre 2022) Il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta del suo Lecce a Torino, per il match in programma lunedì. Da segnalare l’assenza di Gabriel Strefezza – tra i migliori di questo inizio di stagione – a causa di una lesione muscolare di primo grado. Portieri: Bleve, Falcone, Samooja.Difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti.Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand.Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista deiin vista delladel suo, per il match in programma lunedì. Da segnalare l’assenza di Gabriel– tra i migliori di questo inizio di stagione – a causa di una lesione muscolare di primo grado. Portieri: Bleve, Falcone, Samooja.Difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti.Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand.Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez. SportFace.

