Le rubano la borsetta in un ristorante di Roma, la turista posta il video su Tik Tok e diventa virale (Di domenica 4 settembre 2022) posta su Tik Tok il furto e il video diventa virale. In breve la vittima dello scippo ha 10mila follower. Leggi anche: Roma. Prima azzannano il dito di un uomo per derubarlo, poi molestano una 16enne sul bus: arrestati due stranieri Cosa è successo Una coppia era seduta ai tavoli esterni di un locale della Capitale. La donna era distratta, una chiacchiera, forse anche uno sguardo al telefonino e non ha visto un uomo alle spalle. Quest’ultimo con il viso coperto da mascherina e cappellino, ha sfilato la borsa della donna dalla sedia e si è allontanato velocemente per poi salire su un auto che gli s’è fermata accanto. La disperazione della vittima La vittima è una turista una rapper-trapper che ha scelto Roma per le sue vacanze. È disperata aveva tutto in quella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022)su Tik Tok il furto e il. In breve la vittima dello scippo ha 10mila follower. Leggi anche:. Prima azzannano il dito di un uomo per derubarlo, poi molestano una 16enne sul bus: arrestati due stranieri Cosa è successo Una coppia era seduta ai tavoli esterni di un locale della Capitale. La donna era distratta, una chiacchiera, forse anche uno sguardo al telefonino e non ha visto un uomo alle spalle. Quest’ultimo con il viso coperto da mascherina e cappellino, ha sfilato la borsa della donna dalla sedia e si è allontanato velocemente per poi salire su un auto che gli s’è fermata accanto. La disperazione della vittima La vittima è unauna rapper-trapper che ha sceltoper le sue vacanze. È disperata aveva tutto in quella ...

CorriereCitta : Le rubano la borsetta in un ristorante di Roma, la turista posta il video su Tik Tok e diventa virale - palermo24h : Agrigento, gioca alle slot e le rubano la borsetta: al via le indagini - palermo24h : Agrigento, gioca alle slot e le rubano la borsetta al via le indagini - palermo24h : Gioca alle slot machine e le rubano la borsetta con mille euro, già acquisiti i filmati della videosorveglianza - ScrivoLibero : Si trovava all'interno di una sala giochi nei pressi di piazzale Rosselli, ad Agrigento, quando ignoti malviventi a… -