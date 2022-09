Le mille luci di Venezia: le foto del party più atteso della Mostra del cinema (Di domenica 4 settembre 2022) A Ca’ Vendramin Calergi è andato in scena il nostro Ballo della luce, organizzato in collaborazione con Giorgio Armani. Con ospiti da tutto il mondo, da Julianne Moore a Irina Shayk, per celebrare la rinascita del cinema dopo lo stop della pandemia Leggi su vanityfair (Di domenica 4 settembre 2022) A Ca’ Vendramin Calergi è andato in scena il nostro Balloluce, organizzato in collaborazione con Giorgio Armani. Con ospiti da tutto il mondo, da Julianne Moore a Irina Shayk, per celebrare la rinascita deldopo lo stoppandemia

P3RFECT_NOW : famiglia, che lui stesso a costruito. louis con noi si sente a casa come noi ci sentiamo a casa con lui. mi ricorde… - bravexftdt_ : RT @bus1forlife1: mille luci sul big screen perché, per la prima volta, è stato in Italia che ha cantato Bigger than me. Che quelle luci ha… - jjustaggirl : RT @bus1forlife1: mille luci sul big screen perché, per la prima volta, è stato in Italia che ha cantato Bigger than me. Che quelle luci ha… - drunkforlouis_ : RT @bus1forlife1: mille luci sul big screen perché, per la prima volta, è stato in Italia che ha cantato Bigger than me. Che quelle luci ha… - AmoLiamPayneBye : RT @bus1forlife1: mille luci sul big screen perché, per la prima volta, è stato in Italia che ha cantato Bigger than me. Che quelle luci ha… -