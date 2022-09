Le Favolose, al cinema il docufilm su cinque amiche trans italiane (Di domenica 4 settembre 2022) Si intitola Le Favolose e uscirà al cinema domani il nuovo film diretto da Roberta Torre. In sala resterà purtroppo solo per tre giorni (lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7) e la distribuzione è stata piuttosto scarna dato che molti cinema neanche lo hanno in catalogo. Si tratta di un docufilm che mischia finzione e realtà e che racconta di cinque amiche transessuali che si ritrovano per onorare Antonia, una loro amica deceduta anni prima e umiliata dalla famiglia che l’ha seppellita con abiti maschili. “cinque amiche, cinque donne che hanno combattuto per vivere appieno la propria identità, si riuniscono per onorare Antonia, deceduta anni prima e ammazzata una 2a volta dai famigliari, che l’hanno vestita da uomo prima ... Leggi su biccy (Di domenica 4 settembre 2022) Si intitola Lee uscirà aldomani il nuovo film diretto da Roberta Torre. In sala resterà purtroppo solo per tre giorni (lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7) e la distribuzione è stata piuttosto scarna dato che moltineanche lo hanno in catalogo. Si tratta di unche mischia finzione e realtà e che racconta diessuali che si ritrovano per onorare Antonia, una loro amica deceduta anni prima e umiliata dalla famiglia che l’ha seppellita con abiti maschili. “donne che hanno combattuto per vivere appieno la propria identità, si riuniscono per onorare Antonia, deceduta anni prima e ammazzata una 2a volta dai famigliari, che l’hanno vestita da uomo prima ...

BITCHYFit : Le Favolose, al cinema il docufilm su cinque amiche trans italiane - robertatorre3 : Al cinema Le favolose di Roberta Torre. Ecco chi sono - matteuaua : Eh... Ma perché solo due giorni??? Si vergognano di distribuire per.....?????? Al cinema Le favolose di Roberta Torre.… - Think_movies : “Le Favolose” di Roberta Torre a Roma il 6 e 7 settembre - nico_morabito : Le Favolose uscirà in sala il 5, 6 e 7 settembre. Qui di seguito l’elenco preciso delle sale e delle città in cui v… -