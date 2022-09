L’atto eroico di Birkenau come metafora di oggi | minacce per il futuro che nessuno vuole vedere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) Il periodo preelettorale produce slogan vuoti ma accattivanti, tuttavia i reali indizi di quello che ci potremmo aspettare in base all’esito delle elezioni sono nei comportamenti di alcuni leader politici. Questi mostrano il loro vero volto quando si tratta di tutelare in concreto i diritti fondamentali. Vorrei aiutare la riflessione riportando, con il permesso dell’autore, estratti da una pagina di Non ho visto farfalle a Terezin, di Rinaldo Battaglia. Vi si narra un attorealizzato nel campo di concentramento di Auschwitz-per portare la testimonianza delle atrocità perpetrate a causa di ideologie che affermano la superiorità di alcuni uomini su altri. Un aspetto che mi ha colpita nella narrazione è che questa vicenda apparela perfettadel momento attuale in cui, per ...