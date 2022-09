L’allarme di Zelensky: “La Russia prepara il colpo decisivo nella guerra energetica all’Europa” (Di domenica 4 settembre 2022) Kiev – nella guerra energetica contro l’Europa, la Russia si prepara a infliggere “un colpo decisivo”. E’ L’allarme, lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha esortato i Paesi europei a una maggiore unità per contrastare Mosca. “La Russia sta cercando in questi giorni di aumentare ancora di più la pressione energetica sull’Europa, le forniture di gas attraverso Nord Stream 1 sono state completamente interrotte – ha detto Zelensky nel suo videomessaggio serale -. La Russia vuole distruggere la vita normale di ogni europeo, in tutti i Paesi del nostro continente”. Dinanzi a questa minaccia, secondo il presidente ucraino, gli europei devono coordinare ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 4 settembre 2022) Kiev –contro l’Europa, lasia infliggere “un”. E’, lanciato dal presidente ucraino Volodymyr, che ha esortato i Paesi europei a una maggiore unità per contrastare Mosca. “Lasta cercando in questi giorni di aumentare ancora di più la pressionesull’Europa, le forniture di gas attraverso Nord Stream 1 sono state completamente interrotte – ha dettonel suo videomessaggio serale -. Lavuole distruggere la vita normale di ogni europeo, in tutti i Paesi del nostro continente”. Dinanzi a questa minaccia, secondo il presidente ucraino, gli europei devono coordinare ...

