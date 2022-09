La Vitamina D non è amica delle ossa (Di domenica 4 settembre 2022) Avevamo la convinzione che, assunta sotto forma di integratori e supplementi, fosse fondamentale per proteggere dalle fratture, soprattutto dopo una certa età. Ora un ampio studio americano ne smonta il mito: assumerla ogni giorno non serve (quasi) a niente. Tranne a fare spendere inutilmente soldi allo Stato e ai cittadini. In medicina funziona in questo modo: si scopre che una certa terapia sembra essere efficace, la si approva, e milioni di persone per anni ne fanno uso. Intanto, gli studi vanno avanti (la scienza non sta mai ferma, è fatta così) finché nuove evidenze dimostrano che quella cura in fondo non serve a granché. È successo per tanti farmaci, o per interventi chirurgici, adesso il ripensamento riguarda l’uso della Vitamina D nel proteggere le ossa e allontanare il rischio di fratture. Del resto, il razionale scientifico - come si dice - ... Leggi su panorama (Di domenica 4 settembre 2022) Avevamo la convinzione che, assunta sotto forma di integratori e supplementi, fosse fondamentale per proteggere dalle fratture, soprattutto dopo una certa età. Ora un ampio studio americano ne smonta il mito: assumerla ogni giorno non serve (quasi) a niente. Tranne a fare spendere inutilmente soldi allo Stato e ai cittadini. In medicina funziona in questo modo: si scopre che una certa terapia sembra essere efficace, la si approva, e milioni di persone per anni ne fanno uso. Intanto, gli studi vanno avanti (la scienza non sta mai ferma, è fatta così) finché nuove evidenze dimostrano che quella cura in fondo non serve a granché. È successo per tanti farmaci, o per interventi chirurgici, adesso il ripensamento riguarda l’uso dellaD nel proteggere lee allontanare il rischio di fratture. Del resto, il razionale scientifico - come si dice - ...

