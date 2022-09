La Sueddeutsche: in Europa la paura del Bayern si è ristretta come un paio di pantaloni lavati in acqua calda (Di domenica 4 settembre 2022) In Europa il Bayern Monaco non fa più paura, scrive la Sueddeutsche. Dopo quella con il Borussia Mönchengladbach, anche la partita contro l’Union Berlin (1-1) dimostra che il Bayern può essere affrontato. A pochi giorni dall’inizio della Champions League. “Sabato sera, ancora una volta, il Bayern non ha vinto contro una squadra che è stata spinta sott’acqua per quasi 90 minuti dal pressing e tuttavia si è sentita a suo agio come un pesce nell’acqua”. Alla vigilia Nagelsmann aveva dichiarato che la trasferta a Berlino sarebbe stata una prova generale per quella con l’Inter perché tra gli approcci tattici delle due squadre c’erano parallelismi. Dopo il match, a Nagelsmann è stato chiesto da un giornalista se dipendesse da una “mancanza ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) InilMonaco non fa più, scrive la. Dopo quella con il Borussia Mönchengladbach, anche la partita contro l’Union Berlin (1-1) dimostra che ilpuò essere affrontato. A pochi giorni dall’inizio della Champions League. “Sabato sera, ancora una volta, ilnon ha vinto contro una squadra che è stata spinta sott’per quasi 90 minuti dal pressing e tuttavia si è sentita a suo agioun pesce nell’”. Alla vigilia Nagelsmann aveva dichiarato che la trasferta a Berlino sarebbe stata una prova generale per quella con l’Inter perché tra gli approcci tattici delle due squadre c’erano parallelismi. Dopo il match, a Nagelsmann è stato chiesto da un giornalista se dipendesse da una “mancanza ...

napolista : La Sueddeutsche: in Europa la paura del #Bayern si è ristretta come un paio di pantaloni lavati in acqua calda La… - manupioppo : RT @nonleggerlo: La Süddeutsche Zeitung, uno dei quotidiani più autorevoli d'Europa, titola così un pezzo su Giorgia Meloni, definita 'post… - anna113tk : RT @nonleggerlo: La Süddeutsche Zeitung, uno dei quotidiani più autorevoli d'Europa, titola così un pezzo su Giorgia Meloni, definita 'post… - Gianca_barba : RT @nonleggerlo: La Süddeutsche Zeitung, uno dei quotidiani più autorevoli d'Europa, titola così un pezzo su Giorgia Meloni, definita 'post… - fontyisthere : RT @nonleggerlo: La Süddeutsche Zeitung, uno dei quotidiani più autorevoli d'Europa, titola così un pezzo su Giorgia Meloni, definita 'post… -