La straripante forza di Kvaratskhelia in cinque atti (Di domenica 4 settembre 2022) Lo starter Per il Napoli di Spalletti, la partita a Roma contro la Lazio è stata come una gara olimpica di velocità cominciata ad handicap. Il gol di Zaccagni dopo pochi secondi ha assegnato dieci o quindici metri dì penalità iniziale agli azzurri, che poi hanno impiegato circa mezz'ora per riprendersi, per prepararsi, per studiare il campo di gara, per compiere tutti quei rituali – utili o anche solo di pura scaramanzia – che fanno gli sprinter mentre la telecamera li passa in rassegna sulla griglia di partenza. Prima che lo starter, l'uomo con la pistola, dia il via alla corsa. Nel caso del Napoli visto a Roma contro la Lazio, lo starter, l'uomo con la pistola, ha avuto le fattezze e la faccia un po' infantile di Khvicha Kvaratskhelia. Lo sparo è avvenuto al minuto numero 34', quando l'esterno georgiano ha confezionato – praticamente da solo – la prima occasione da ...

