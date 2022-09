La sesta edizione di AlturEstival tra il Castellaccio di Monreale e le Madonie dal 18 settembre al 6 novembre (Di domenica 4 settembre 2022) Si terrà dal 18 settembre al 6 novembre, con un’anteprima il 10 e 11 settembre, la sesta edizione di AlturEstival, natura, arti e culture tra i monti di Palermo. Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano, è nato dall’incontro di queste due realtà che operano nella Sicilia Occidentale nel campo della fruizione consapevole dell’ambiente e dello sport montano, nonché della cultura e dello spettacolo e dell’organizzazione turistico-ricettiva. Quasi due mesi di eventi, tra concerti, passeggiate ed escursioni musicali, dislocati presso rifugi, bivacchi e località cari al Club Alpino Siciliano e a cui è legato culturalmente e storicamente: dal Castellaccio di Monte Caputo a Palermo, a Piano Sempria e Piano Imperiale a ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 4 settembre 2022) Si terrà dal 18al 6, con un’anteprima il 10 e 11, ladi, natura, arti e culture tra i monti di Palermo. Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano, è nato dall’incontro di queste due realtà che operano nella Sicilia Occidentale nel campo della fruizione consapevole dell’ambiente e dello sport montano, nonché della cultura e dello spettacolo e dell’organizzazione turistico-ricettiva. Quasi due mesi di eventi, tra concerti, passeggiate ed escursioni musicali, dislocati presso rifugi, bivacchi e località cari al Club Alpino Siciliano e a cui è legato culturalmente e storicamente: daldi Monte Caputo a Palermo, a Piano Sempria e Piano Imperiale a ...

