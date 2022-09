La Russia ha un problema di morale: i soldati del Cremlino sono demotivati (Di domenica 4 settembre 2022) Tra le difficoltà russe vi è anche la demotivazione delle truppe. Una difficoltà in più in questa fase in cui la controffensiva ucraina — anche spinta dall’arrivo di nuovi e più funzionali armamenti inviati da Stati Uniti (soprattutto) e Unione Europea — procede in aree nevralgiche come Kherson, nel sud. Le forze russe stanno soffrendo “problematiche legate al morale e alla disciplina”, oltre alla stanchezza e alle numerose perdite, specifica l’ultimo rapporto di intelligence del ministero della Difesa britannico. Una delle questioni più problematiche continua a essere quella delle paghe, compresi i bonus promessi, secondo le fonti britanniche. Il documento — con cui Londra rende pubbliche informazioni raccolte dai servizi segreti anche con l’obiettivo di innescare pressioni psicologiche contro Mosca — cita anche la corruzione diffusa ... Leggi su formiche (Di domenica 4 settembre 2022) Tra le difficoltà russe vi è anche la demotivazione delle truppe. Una difficoltà in più in questa fase in cui la controffensiva ucraina — anche spinta dall’arrivo di nuovi e più funzionali armamenti inviati da Stati Uniti (soprattutto) e Unione Europea — procede in aree nevralgiche come Kherson, nel sud. Le forze russe stanno soffrendo “tiche legate ale alla disciplina”, oltre alla stanchezza e alle numerose perdite, specifica l’ultimo rapporto di intelligence del ministero della Difesa britannico. Una delle questioni piùtiche continua a essere quella delle paghe, compresi i bonus promessi, secondo le fonti britanniche. Il documento — con cui Londra rende pubbliche informazioni raccolte dai servizi segreti anche con l’obiettivo di innescare pressioni psicologiche contro Mosca — cita anche la corruzione diffusa ...

