La messicana Elina Chauvet al Lido con Scarpe Rosse

(Di domenica 4 settembre 2022) Passa stasera in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti Extra, il film drammatico Red Shoes, diretto da Carlos Eichelmann Kaiser. Il cast comprende: Eustacio Ascacio, Natalia Solian, Phanie Molina, Jeorgina Tábora e Rosa Irine Herrera. Una co-produzione Messico/Italia, co-prodotto da 102 e BHD e distribuito in Italia da 102 Distribution. La proiezione ufficiale sarà preceduta alle 20.30 dalla presentazione dell’installazione posta sul red carpet della sala Giardino

