La guida ai migliori droni che puoi comprare con meno di 200 euro (Di domenica 4 settembre 2022) Riuscire a individuare il miglior drone sotto i 200 euro, selezionando solo quelli che meritano veramente di essere acquistati, è ancora un'impresa ardua. Sospeso a metà tra la strada del professionismo – dedicato ai modelli super-performanti che si pilotano da soli o che necessitano il patentino, sui quali c'è tutto un futuro da scrivere (nell'ambito delle consegne, del soccorso, dell'agricoltura e in tantissimi altri settori) – e dell'intrattenimento per gli appassionati, il mercato dei quadricotteri non è ancora esploso in tutto il suo potenziale. Negli ultimi anni, quelli che erano i giocattoli evoluti degli amanti degli aerei radiocomandati hanno cominciato a ritagliarsi uno spazio ben preciso all'insegna di praticità d'uso, leggerezza e sviluppo dei sensori fotografici: tre variabili che hanno aperto la strada all'arrivo dei droni in miniatura –

