La Gazzetta su Kvara: grande personalità, nessuna paura e tanta classe (Di domenica 4 settembre 2022) Quattro gol e un assist in cinque partite: l’avvio di Kvara in campionato lascia a bocca aperta, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. “L’avvio di Kvaratskhelia in questo campionato lascia davvero a bocca aperta. Quattro gol e un assist in cinque partite, sempre decisivo quando inquadra la porta. All’Olimpico è stato il primo a rialzare la testa nelle difficoltà e questo è segno anche di grande personalità. E parliamo di un 2001 arrivato dal profondo Est senza paura e con tanta classe”. “Applausi comunque per tutti perché si è vista una partita giocata a grande ritmo e senza esclusioni di colpi o eccessi di tatticismo. Su questa strada il calcio italiano deve ritrovare credibilità internazionale, magari punendo anche gli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Quattro gol e un assist in cinque partite: l’avvio diin campionato lascia a bocca aperta, scrive Maurizio Nicita sulladello Sport. “L’avvio ditskhelia in questo campionato lascia davvero a bocca aperta. Quattro gol e un assist in cinque partite, sempre decisivo quando inquadra la porta. All’Olimpico è stato il primo a rialzare la testa nelle difficoltà e questo è segno anche di. E parliamo di un 2001 arrivato dal profondo Est senzae con”. “Applausi comunque per tutti perché si è vista una partita giocata aritmo e senza esclusioni di colpi o eccessi di tatticismo. Su questa strada il calcio italiano deve ritrovare credibilità internazionale, magari punendo anche gli ...

