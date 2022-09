La Destra vuole riscrivere il Pnrr. Per il ministro Franco sarebbe come boccarlo ma FdI rivendica il progetto (Di domenica 4 settembre 2022) La Destra vuole riscrivere il Pnrr: per il ministro dell’Economia, Daniele Franco, l’iniziativa si tradurrebbe nel blocco dello stanziamento dei fonti ma FdI non è intenzionata a rinunciare la progetto. La Destra vuole riscrivere il Pnrr. Per il ministro Franco sarebbe come boccarlo Sogna sempre più in grande il CentroDestra guidato dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Nel mirino, adesso, c’è la riscrittura del Piano nazionale di ripresa e resilienza ossia quello che un tempo era chiamato Recovery Plan e che adesso è noto con l’acronimo di Pnrr. Sulla questione, sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 4 settembre 2022) Lail: per ildell’Economia, Daniele, l’iniziativa si tradurrebbe nel blocco dello stanziamento dei fonti ma FdI non è intenzionata a rinunciare la. Lail. Per ilSogna sempre più in grande il Centroguidato dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Nel mirino, adesso, c’è la riscrittura del Piano nazionale di ripresa e resilienza ossia quello che un tempo era chiamato Recovery Plan e che adesso è noto con l’acronimo di. Sulla questione, sono ...

robersperanza : “Hai già le unioni civili” è una frase che dice tutto. La destra italiana ha paura dei diritti e vuole farci torna… - lucianonobili : Una grande casa per i liberali, per i riformisti, per gli europeisti, per chi vuole ancora #Draghi a Palazzo Chigi.… - fattoquotidiano : La destra vuole riscrivere il Pnrr? Il ministro Franco: “Credo non sia pensabile, sarebbe come bloccarlo”. Fdi sicu… - jhullypeereira : RT @robersperanza: “Hai già le unioni civili” è una frase che dice tutto. La destra italiana ha paura dei diritti e vuole farci tornare in… - pocahontas561 : @Fata_Turch In primis non mi riferivo a lei ma all'autrice del twit da lei postato. Poi, l'Europa non la spunterà,… -