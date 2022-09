La destra vuole riscrivere il Pnrr? Il ministro Franco: “Credo non sia pensabile, sarebbe come bloccarlo”. Fdi sicuri: “No, ci riusciremo” (Di domenica 4 settembre 2022) Revisione? Riscrittura? Rimodulazione? Di sinonimi è pieno il vocabolario del centrodestra. La coalizione che sembra avviarsi a costituire il prossimo governo vuole mettere mano al Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che una volta si è chiamato Recovery plan e da ultimo ha assunto l’acronimo di Pnrr. Ancora oggi sui giornali ne parlano esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega e d’altra parte la questione è in uno dei primi punti del programma di coalizione. Ma ieri un avvertimento, piccolo o grande andrà valutato, è arrivato dal ministro dell’Economia uscente, Daniele Franco. Il braccio destro del premier Mario Draghi, dal Forum Ambrosetti di Cernobbio, ha puntualizzato: “Credo che non sia pensabile riscriverlo, perché sarebbe un modo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Revisione? Riscrittura? Rimodulazione? Di sinonimi è pieno il vocabolario del centro. La coalizione che sembra avviarsi a costituire il prossimo governomettere mano al Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che una volta si è chiamato Recovery plan e da ultimo ha assunto l’acronimo di. Ancora oggi sui giornali ne parlano esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega e d’altra parte la questione è in uno dei primi punti del programma di coalizione. Ma ieri un avvertimento, piccolo o grande andrà valutato, è arrivato daldell’Economia uscente, Daniele. Il braccio destro del premier Mario Draghi, dal Forum Ambrosetti di Cernobbio, ha puntualizzato: “che non siariscriverlo, perchéun modo ...

robersperanza : “Hai già le unioni civili” è una frase che dice tutto. La destra italiana ha paura dei diritti e vuole farci torna… - lucianonobili : Una grande casa per i liberali, per i riformisti, per gli europeisti, per chi vuole ancora #Draghi a Palazzo Chigi.… - fattoquotidiano : Conte: “O con Pd o con la destra? Letta vuole costruire un inganno per i cittadini bipolarizzando la partita politi… - fattoquotidiano : La destra vuole riscrivere il Pnrr? Il ministro Franco: “Credo non sia pensabile, sarebbe come bloccarlo”. Fdi sicu… - Ivano501Ivano : RT @robersperanza: “Hai già le unioni civili” è una frase che dice tutto. La destra italiana ha paura dei diritti e vuole farci tornare in… -

Presidenzialismo, come funziona il governo che la destra vuole introdurre in Italia Wired Italia Udinese-Roma, le probabili formazioni: torna Spinazzola, conferma per Celik Mourinho perde Kumbulla e El Shaarawy per la trasferta di Udine ma ripropone Spinazzola a sinistra e conferma Celik a destra. Sottil deve fare a meno di Masina ma recupera Perez dopo la squalifica. Pr ... Di Maio: «Batteremo questa destra sfascia-Sud» «Il Patto per Napoli è in pericolo Fa parte di tutti i rischi connessi ad una eventuale vittoria della destra. Salvini malcela le sue reali intenzioni e sono convinto che è proprio la sua mano quella ... Mourinho perde Kumbulla e El Shaarawy per la trasferta di Udine ma ripropone Spinazzola a sinistra e conferma Celik a destra. Sottil deve fare a meno di Masina ma recupera Perez dopo la squalifica. Pr ...«Il Patto per Napoli è in pericolo Fa parte di tutti i rischi connessi ad una eventuale vittoria della destra. Salvini malcela le sue reali intenzioni e sono convinto che è proprio la sua mano quella ...