La confessione di Crialese | L' immensità è un film autobiografico

Leggi su agi

(Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Una "scelta non di essere o non essere ma di vita o di morte". Emanueleracconta in conferenza stampa l'affermazione della sua identità di genere interpretata nel'L'' dalla giovanissima Luana Giuliani- Adriana che il regista definisce "la mia reincarnazione". E' stata proprio la ragazzina col suo candore a 'rompere' in modo esplicito i dubbi su quanto siauno dei cinque titoli italiani in gara a Venezia. "Emanuele è speciale e anche bravo - ha detto l'esordiente, seduta vicino a-. All'inizio ero un pò turbata dal fare questo personaggio ma poi lui mi ha spiegato le cose e mi è piaciuto un sacco interpretare Emanuele piccolino". All'inizio dell'incontro coi giornalisti,ha affrontato subito uno dei temi più dibattuti al ...