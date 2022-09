La Azzolina dalla Annunziata? “Parla a vanvera”: le bugie su Giorgia Meloni (Di domenica 4 settembre 2022) A Mezz'ora in più - la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia Annunziata - è intervenuta anche Lucia Azzolina, passata a Impegno Civico con Luigi Di Maio. L'ex ministra ha accusato i Parlamentari di Giorgia Meloni di aver presentato emendamenti volti a distruggere il merito nella scuola. “Verrebbe da chiedersi da qualce pulpito arrivi la predica”, è stata la replica di Fratelli d'Italia. “La verità, infatti, è esattamente il contrario di quello che sostiene la Azzolina - hanno dichiarato Paola Frassinetti ed Ella Bucalo - Fdi ha presentato numerosi emendamenti per difendere il merito e per contrastare quei concorsi a quiz che non certificano certo il merito oltre ad essere stati oggetto di molti ricorsi. L'ultimo esempio di mala gestione del Ministero e' il vergognoso concorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) A Mezz'ora in più - la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia- è intervenuta anche Lucia, passata a Impegno Civico con Luigi Di Maio. L'ex ministra ha accusato imentari didi aver presentato emendamenti volti a distruggere il merito nella scuola. “Verrebbe da chiedersi da qualce pulpito arrivi la predica”, è stata la replica di Fratelli d'Italia. “La verità, infatti, è esattamente il contrario di quello che sostiene la- hanno dichiarato Paola Frassinetti ed Ella Bucalo - Fdi ha presentato numerosi emendamenti per difendere il merito e per contrastare quei concorsi a quiz che non certificano certo il merito oltre ad essere stati oggetto di molti ricorsi. L'ultimo esempio di mala gestione del Ministero e' il vergognoso concorso ...

