(Di domenica 4 settembre 2022) Un gol, il secondo in campionato, per far volare ilin classifica. Kim-Min Jae è stato assoluto protagonista nel successo contro...

La cessione di Koulibaly non è di secondo piano, masecondo me è molto forte, non ai livelli di Koulibaly, ma è stato ben rimpiazzato. La Juventus hagiocatori affermati ma che negli ultimi ...E non importa che abbia poiun gol imparabile che suona come una beffa, quello che importa è ... un villeggiante spesso nelle sue titolarità, chee Ndombele (brutta sera per lui) lasciano ... Kim si è preso il Napoli: la verità sulla clausola, il retroscena sulla Juve e quelle 5 ore che potevano cambiare tutto Durante l’arco dell’estate ha preso sempre di più quota l’idea che la nuova stagione sarebbe stata un fallimento per il ...Kim, dopo appena cinque giornate di campionato, è riuscito a diventare uno degli idoli dei napoletani. I quotidiani oggi in edicola lo esaltano.